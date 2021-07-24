Konya'da Afgan çobanlar arasında silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Konya 'nın Yunak ilçesinde çobanlık yapan iki Afgan arasında çıkan kavgada biri av tüfeğiyle öldürdü.

Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere

Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır