Konya'da afganlı 1 kişi 'koronavirüs' şüphesiyle karantinaya alındı - Son Dakika
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Konya'da afganlı 1 kişi 'koronavirüs' şüphesiyle karantinaya alındı

6 saat önce

Konya'da Afganlı 1 kişi 'koronavirüs' şüphesiyle karantinaya alındıKONYA'nın Ereğli ilçesinde Afganistan uyruklu S.İ., öksürük ve yüksek ateş şikayeti üzerine 'koronavirüs' şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

Konya'da Afganlı 1 kişi 'koronavirüs' şüphesiyle karantinaya alındı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Afganistan uyruklu S.İ., öksürük ve yüksek ateş şikayeti üzerine 'koronavirüs' şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

Ereğli'de 1 hafta önce yurda kaçak yolla giren Afgan S.İ.'nin öksürük ve yüksek ateş rahatsızlığı olması üzerine çevredekiler 112 Acil'i arayıp haber verdi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ. adlı erkek hasta, Afganistan uyruklu olması üzerine tedbir amaçlı 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı. S.İ.'nin 'koronavirüs' olup, olmadığı yapılan tetkik sonuçlarının ardından netleşeceği belirtildi.

Konya'da afganlı 1 kişi 'koronavirüs' şüphesiyle karantinaya alındı

Afganistan, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:17 Kaynak: DHA
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