Konya'da ağlara takılı kalan martıyı balıkçı kurtardı - Son Dakika
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Konya'da ağlara takılı kalan martıyı balıkçı kurtardı

23.02.2022 15:07
Konya'da ağlara takılı kalan martıyı balıkçı kurtardı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl yüzeyinde balık avı için serilen ağlara takılan martıyı balıkçı kurtarıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl yüzeyinde balık avı için serilen ağlara takılan martıyı balıkçı kurtarıldı.

Beyşehir Gölü'nün Çiftlik Mahallesi açıklarında teknesiyle balık avına çıkan balıkçı İbrahim Erdoğan, bir gün önce ağlarını serdiği bölgeye geldiğinde bir martının ağ gözlerine takılarak uçamadığını fark etti.

Teknesiyle ağların yanına yaklaşan İbrahim Erdoğan, martıyı kurtararak doğal yaşam alanına saldı.

İbrahim Erdoğan, gazetecilere, martıyı kurtardığı için mutlu olduğunu söyledi.

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İbrahim Erdoğan, Beyşehir Gölü, Çiftlik, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da ağlara takılı kalan martıyı balıkçı kurtardı - Son Dakika


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