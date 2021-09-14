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Konya'da Ahilik Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

Konya'da Ahilik Haftası etkinlikleri başladı

14.09.2021 15:58

Konya'da Ahilik Haftası etkinlikleri başladı Konya'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Ahilik Yürüyüşü ve Şed Kuşanma Töreni gerçekleştirildi.

Konya'da Ahilik Haftası etkinlikleri başladı

KONYA - Konya'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Ahilik Yürüyüşü ve Şed Kuşanma Töreni gerçekleştirildi.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı etkinlikleri başladı. Etkinlikler kapsamında ilk olarak Alaeddin Tepesi'nden Kapu Camisi'ne kadar Ahilik yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşün ardından Kapu Cami meydanında yapılan programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Ahmet Sorgun, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Karabacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, merkez ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "Ahilik kültürü, ticari ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük ve güveni, saygılı olmayı, hak ve hukuka riayet etmeyi esas alır. Tüketici haklarına öncelik ve önem verir. Meslek sahibi olmayı kurallara bağlar, belli aşamalardan geçenlerin bir mesleği yapmasına izin verir. Zengin ile fakir, üretici ile tüketici, emek ile sermaye, devlet ile millet arasındaki dayanışmanın kurulmasında, güçlenmesinde, devam ettirilmesinde Ahilerin büyük katkısı olmuştur. Esnaf ve sanatkarlarımız yüzyıllar boyunca bu kültürü yaşatmışlar ve özünde çok büyük değişikliğe uğratmadan günümüze kadar taşımışlardır. Bizler de bu kültürü gelecek nesillere taşımak üzere odalarımızla birlikte var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, "Ahilik geleneğini Konyamızda yaşatmak için Esnaf Odaları Birliği başkanımız, tüm oda başkanları ile beraber elinden gelen gayreti gösteriyor. Birlik başkanımızın şahsında tüm oda başkanlarını ve yönetimlerini tebrik ediyorum. Bu geleneğin yaşatılması gerekiyor. Değerleri olan bir milletiz ve dünyaya söyleyecek daha çok sözümüz var. Haftamızın tüm esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere tüm şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

"Ahi Evran'ın bıraktığı kültür bizim sokaklarımızda hala yaşamaya devam ediyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın kadim bir şehir ve Selçuklu'nun başkenti olduğunu dile getirerek, "Sokaklarda gezerken o ruhu hissediyorsunuz. Ahi Evran'ın bıraktığı kültür bizim sokaklarımızda hala yaşamaya devam ediyor. Biz de bu şehri inşa ve ihya etmek için yoğun şekilde çaba sarf ediyoruz. Bunu da Konyalıların desteğiyle yürütüyoruz. Esnaf odalarımızla da birçok projeyi birlikte yürütüyoruz, inşallah bundan sonra da projelerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise, ahiliğin sadece bir teşkilat olmadığını, bir yaşam tarzı olduğunu vurgulayarak, "Ahilik demek kardeşlik demek. Kazancının helal olmasına dikkat etmek demek, kanaatkar olmak demek. Ahilik Alaaddin Keykubat zamanında kurulmuş bir teşkilat. Aynı zamanda İslam medeniyetinin bize kazandırmış olduğu büyük bir zenginlik. Bu vesileyle Selçuklu'da bugüne gelen ahiliği tekrar canlandıran ve bize hatırlatan bütün teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise "Bizim maneviyatımızın, kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması yönünde esnafımız bu işin lokomotifi ve temel iskelesi olmuştur. Aynı zamanda toplumumuzun temel harcıdır esnafımız. Topluma ruh veren toplumsal değerlerimizi, kültürel değerlerimizi, inanç değerlerimizi, helal çalışma gayesindeki gelenekleri bugünümüze getiren, dünyaya örneklik teşkil eden ve gelecek kuşaklara dağıttıran bu ahilik kurumu bütün insanlık için esasen örnek alınması gereken kurumdur. Konyamız da Anadolu'nun kalbi hükmünde. Bu kültürün daha belirgin yaşaması bizim açımızdan bir zenginlik noktası. Bu vesile ile bu ahilik kültürünün gelecek nesillere aktarılmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şed Kuşanma töreni gerçekleştirilerek, Türkiye'de Yılın Ahi Çırağı seçilen Özgür Demirci ile Yılın Ahilerine ödülleri verildi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Ustalardan Miras Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserlerden oluşan serginin açılışı da yapıldı.

Konya'da Ahilik Haftası etkinlikleri başladı
Konya'da Ahilik Haftası etkinlikleri başladı
Konya'da Ahilik Haftası etkinlikleri başladı
Konya'da Ahilik Haftası etkinlikleri başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Konya'da Ahilik Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika


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