Konya'da Ahilik Haftası Etkinlikleri Başladı - Son Dakika

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) tarafından düzenlenen "Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı" başladı.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Alaeddin Tepesi'nden Kapu Camii'ye kadar Ahilik yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşün ardından düzenlenen töreninde konuşan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "Ahilik kültürü ticari ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük ve güveni, saygılı olmayı, hak ve hukuka riayet etmeyi esas alır. Zengin ile fakir, üretici ile tüketici, emek ile sermaye, devlet ile millet arasındaki dayanışmanın kurulmasında, güçlenmesinde Ahilerin büyük katkısı olmuştur. Esnaf ve sanatkarlarımız yüzyıllar boyunca bu kültürü yaşatmışlar ve günümüze kadar taşımışlardır. Bizler de bu kültürü gelecek nesillere aktarmak üzere odalarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum." dedi.

AHİLİK GELENEĞİNİN YAŞATILMASI GEREKİYOR

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Ahilik geleneğini Konya'mızda yaşatmak için Esnaf Odaları Birliği Başkanımız tüm oda başkanları ile beraber elinden gelen gayreti gösteriyor. Sayın birlik başkanımızın şahsında tüm oda başkanlarını ve yönetimlerini tebrik ediyorum. Bu geleneğin yaşatılması gerekiyor. Değerleri olan bir milletiz ve dünyaya söyleyecek daha çok sözümüz var. Haftamızın tüm esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere tüm şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.

AHİ EVRAN KÜLTÜRÜ BİZİM SOKAKLARIMIZDA HALA YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Burası kadim bir şehir. Selçuklu'nun başkenti. Sokaklarda gezerken o ruhu hissediyorsunuz. Ahi Evran'ın bıraktığı kültür bizim sokaklarımızda hala yaşamaya devam ediyor. Biz de bu şehri inşa ve ihya etmek için yoğun şekilde çaba sarf ediyoruz. Bunu da Konyalıların desteğiyle yürütüyoruz. Esnaf odalarımızla da birçok projeyi birlikte yürütüyoruz inşallah bundan sonra da projelerimiz devam edecek." diye konuştu.

NE ZAMAN BİR DESTEĞE İHTİYACINIZ OLURSA BİZ BURADAYIZ

Pandemi döneminde Konyalı esnafın zor zamanında destek olmak adına ilçe belediyeleriyle birlikte esnaf odalarının koordinasyonunda çok önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Başkan Altay, "Sadece Büyükşehir Belediyemizin pandemi döneminde sosyal destek için harcadığı rakam yaklaşık 280 milyon TL. Bu hakikaten bir dönem boyunca yapacağımız en önemli projenin bedelinden daha yüksek bir rakam ama esnafımızın ayakta kalması bizim için her şeyden çok daha önemli. Feda olsun. İnşallah olmasın ama ne zaman bir desteğe ihtiyacınız olursa biz buradayız. Konyalıların bize verdiği güçle sizin yanınızdayız. Bu birlikte, beraberlikle Konya'nın yarınlarının çok daha güzel olacağını, Konya'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden biri olacağına inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

AŞI KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMALIYIZ

Pandemi nedeniyle son iki yıldır zor bir dönemden geçildiğini dile getiren Başkan Altay, şunları kaydetti: "Pandemi esnafımızı ciddi manada zorladı. Bazı esnaf gruplarımız iş yerlerini mecburen kapatmak zorunda kaldı. Bazı esnafımız açsa bile yeterince gelir elde edemedi. Ama elhamdülillah Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada aşılama konusunda çok önemli bir farkındalık oluşturarak, şu anda dünyada yedinci sırada, aşılama faaliyetlerini yürütüyor. Pandemi yasaklarının birçoğu ortadan kalktı. Bunun böyle devam etmesi için hepimizin aşı konusunda farkındalık oluşturması gerekiyor. Esnafımızın her konuda sorumluluk aldığı gibi bu konuda da sorumluluk alarak etrafındakilere, müşterilerine mutlaka bu konuyu hatırlatması lazım. Çünkü yeni bir kapanmaya hem mali olarak hem psikolojik olarak artık sabrımız kalmadı. Tüm Konyalı hemşehrilerimizden de bu konuda anlayış bekliyoruz."

BU ANLAYIŞI YAŞATMALIYIZ

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, "Başkanımızın başlattığı bu gelenek yıldan yıla büyüyerek devam ediyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ahi Evran esnafımıza İslami yaşantıyı, İslam ahlakı ile esnaflığı öğretti. Hz. Mevlana gönül iklimlerine yeni tohumlar ekti. Anadolu'nun her yerinde Anadolu'nun büyükleri yeniden İslami bir yaşama ve tüccarlığa yönlendirdiler. Bugün varoluşumuzun, birliğimizin, beraberliğimizin sebebi onlar. Bu anlayışı yaşatmak, çıraklarımıza, yeni nesil esnaflarımıza bu ahlakı anımsatmak adına bu etkinlikleri önemsiyorum." açıklamalarını yaptı.

BİZİM MEDENİYETİMİZ VERME MEDENİYETİ

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, "Bizim medeniyetimiz verme medeniyeti. Bugünkü, emperyal medeniyet, çağdaş dünya düzeni, almak üzerine kurulmuştur ama bizim medeniyetimiz vermek üzerinedir. Veren el alan elden üstündür. Onun için esnafımız müşterisine daha çok hizmet edecek. Bir baba, evlatlarına daha çok sevgisini verecek. Bir anne daha çok sevgisini verecek. Evlatlar, anne-babasına daha çok saygısını verecek. İşçiler, çıraklar, kalfalar ustalarına daha çok hizmet verecekler. Onlar onlara çok ücret verecekler, esnaflığı, sanatkarlığını verecek. Yani işin özü bizim medeniyetimiz vermek üzerine kurulmuştur." dedi.

AHİLİK DEMEK KARDEŞLİK DEMEK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise, ahiliğin sadece bir teşkilat olmadığını, bir yaşam tarzı olduğunu vurgulayarak, "Ahilik demek kardeşlik demek. Kazancının helal olmasına dikkat etmek demek, kanaatkar olmak demek. Selçuklu'dan bugüne gelen ahiliği tekrar canlandıran, bize hatırlatan bütün teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Bu, sadece bir etkinlik değil, bizim manevi değerlerimizi pekiştirmemiz için, kardeşliğimizi pekiştirmemiz için büyük bir fırsat. Bu etkinliğe destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Her daim esnafımızın yanında olan, olmak için çabalayan, helal kazanç ile kazancını daha da artırmaya çalışan bütün esnaflarımıza, bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise şunları söyledi: "Bizim maneviyatımızın, kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması yönünde esnafımız bu işin lokomotifi ve temel iskelesi olmuştur. Aynı zamanda toplumumuzun temel arzıdır esnafımız. Topluma ruh veren toplumsal değerlerimizi, kültürel değerlerimizi, inanç değerlerimizi, helal çalışma gayesindeki gelenekleri bugünümüze getiren, dünyaya örneklik teşkil eden ve gelecek kuşaklara dağıttıran bu ahilik kurumu bütün insanlık için esasen örnek alınması gereken kurumdur. Konya'mız da Anadolu'nun kalbi hükmünde. Bu kültürün daha belirgin yaşaması bizim açımızdan bir zenginlik noktası. Bu vesile ile bu ahilik kültürünün gelecek nesillere aktarılmasını temenni ediyorum."

YILIN AHİ ÇIRAKLARI ÖDÜLLERİNİ ALDI

Konuşmaların ardından Şed Kuşanma töreni gerçekleştirilerek, Türkiye'de Yılın Ahi Çırağı seçilen Özgür Demirci ile Yılın Ahilerine ödülleri verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Ustalardan Miras Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserlerden oluşan serginin açılışının da yapıldığı etkinlikler kapsamında; şehir merkezinde ahiliğin ve ahilik kültürünün anlatıldığı 16 sayfalık nostaljik Devran-ı Ahi Gazetesi dağıtımı da yapıldı.