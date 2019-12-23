Konya'da ahır yandı, 240 hayvan telef oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da ahır yandı, 240 hayvan telef oldu - Son Dakika

Konya'da ahır yandı, 240 hayvan telef oldu

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 240 hayvan telef oldu.

Konya'da ahır yandı, 240 hayvan telef oldu, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 240 hayvan telef oldu.


Yangın, saat 17.30 sıralarında Kulu ilçesi Altılar Mahallesi'nde Serhan Özdemir'e ait ahırda çıktı. Edinilen bilgiye göre, ahırda yangın çıktığı ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yanan alanda soğutma çalışması yaptı. Elektrik teçhizatında meydana gelen kısa devre sonucu çıktığı değerlendirilen yangında büyük çapta zarar meydana gelirken, ahır içerisinde bulunan 200 adet küçükbaş ve 40 adet büyükbaş hayvan telef oldu.


Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

İtfaiye, Konya, Kulu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:27 Kaynak: İHA
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