Hastaneye gelen Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin , AA muhabirine, "Yaralıların durumu iyi. Herhangi bir kırık veya çıkıkları yok. Şu anda müşahede altında tutuluyorlar." dedi.

İhbar üzerine ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Celepci ve Yazıcı'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Ahırlı Kaymakamı ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili trafik kazasında yaralandı (2) - Son Dakika

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