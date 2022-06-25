Son dakika haber | Ahırlı Kaymakamı ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili trafik kazasında yaralandı (2) - Son Dakika
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Son dakika haber | Ahırlı Kaymakamı ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili trafik kazasında yaralandı (2)

25.06.2022 15:07

Son dakika gelişmesine göre Konya'da Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepci ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili İbrahim Yazıcı, trafik kazasında yaralandı.

Konya'da Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepci ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili İbrahim Yazıcı, trafik kazasında yaralandı.

Kaymakam Celepci yönetimindeki otomobil, Ortakaraören Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken traktöre çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıktı.

Şarampole sürüklenen otomobildeki Celepci ile Yazıcı yaralandı.

İhbar üzerine ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celepci ve Yazıcı'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastaneye gelen Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, AA muhabirine, "Yaralıların durumu iyi. Herhangi bir kırık veya çıkıkları yok. Şu anda müşahede altında tutuluyorlar." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ahırlı Kaymakamı ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili trafik kazasında yaralandı (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Ahırlı Kaymakamı ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili trafik kazasında yaralandı (2) - Son Dakika
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