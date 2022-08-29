Nefes borusuna şeker kaçan çocuğun imdadına aile hekimi yetişti - Son Dakika
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Nefes borusuna şeker kaçan çocuğun imdadına aile hekimi yetişti

29.08.2022 13:16
Nefes borusuna şeker kaçan çocuğun imdadına aile hekimi yetişti

Konya'da aile sağlığı merkezinde nefes borusuna şeker kaçan 1,5 yaşındaki çocuğun imdadına aile hekimi yetişti.

Konya'da aile sağlığı merkezinde nefes borusuna şeker kaçan 1,5 yaşındaki çocuğun imdadına aile hekimi yetişti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Ağustos Pazartesi günü merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Hocacihan 58 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babaanne ve ablası ile aile sağlığı merkezine gelen 1,5 yaşındaki A.İ., ablasından aldığı şekeri yedikten bir süre sonra fenalaştı. Çocuğun nefes almakta zorlandığını gören vatandaşlar ve görevliler ne kadar müdahale etse de çocuğun boğazındaki şekeri çıkartamadı. Babaanne de torununa su içirdi fakat o da başarılı olmadı. Bunun üzerine bir hemşire, durumu hemen sağlık merkezinde görevli aile hekimi Dr. Mustafa Ay'a bildirdi. Küçük çocuğun yanına gelen doktor yaptığı müdahaleyle çocuğun nefes borusuna kaçan şekeri çıkarmayı başardı. Çocuğun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yaşanan anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde nefes borusuna şeker kaçan çocuğun fenalaşması, çocuğun nefes almakta zorlandığını gören çevredekilerin müdahale etmeye çalışması, hemşirenin koşarak doktora haber vermesi ve doktorun müdahalesi sonucu çocuğun boğazına kaçan şekerin çıkması yer alıyor. - KONYA

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Kaynak: İHA

Selçuklu, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nefes borusuna şeker kaçan çocuğun imdadına aile hekimi yetişti - Son Dakika

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