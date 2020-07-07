Konya'da AK Parti il başkan yardımcılıklarında değişiklik - Son Dakika

Konya'da AK Parti il başkan yardımcılıklarında değişiklik

AK Parti Konya İl Başkanlığında üç başkan yardımcısı kongre çalışmalarını yürütecek bir komisyonda görevlendirildi.

AK Parti Konya İl Başkanlığında üç başkan yardımcısı kongre çalışmalarını yürütecek bir komisyonda görevlendirildi. Görev değişikliği ile başkan yardımcılıklarına yeni atamalar yapıldı.

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AK Parti Konya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Ahmet Fatih Özboyacı'nın yerine Ebrar Çoban, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına Mehmet Yüzbaşıgil'in yerine Mehmet Ay, Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Mehmet Yavuz'un yerine Mustafa Gürbüz getirildiği belirtildi.

İl Başkan Yardımcılığı görevlerini devreden Ahmet Fatih Özboyacı, Mehmet Yüzbaşıgil ve Mehmet Yavuz'un, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'nın başkanlığında oluşturulan, ilçe ve il kongre süreçlerini yönetecek bir komisyonda görevlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, İl Başkanı Hasan Angı'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Tanıtım ve Medya, Mali ve İdari İşler ile Sosyal Politikalar Başkanlıklarımızda bir nöbet değişimi yaşandı. Ahmet Fatih Özboyacı, Mehmet Yüzbaşıgil ve Mehmet Yavuz başkanlarımıza bugüne kadar hem kendi birimlerine hem de teşkilatımıza yaptıkları katkılar için teşekkür ediyorum. Bundan sonra bir üst kurulda davamıza hizmet etmeye devam edecekler. Yeni atanan Ebrar Çoban, Mehmet Ay ve Mustafa Gürbüz başkanlarıma da yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Her zaman söylediğimiz gibi bu bir bayrak yarışıdır ve görevler gelip geçicidir. Önemli olan görevimiz ne olursa olsun hakkıyla ülkemize, şehrimize ve davamıza hizmet edebilmektir. Yeni görev değişikliklerinin teşkilatlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum."

Ahmet Fatih, AK Parti, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da AK Parti il başkan yardımcılıklarında değişiklik - Son Dakika
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