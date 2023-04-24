Oyuncak tabancayla binlerce liralık vurgun yaptı! Hırsızlardan birinin, soyduğu işyerinde çalıştığı anlaşıldı - Son Dakika
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Oyuncak tabancayla binlerce liralık vurgun yaptı! Hırsızlardan birinin, soyduğu işyerinde çalıştığı anlaşıldı

24.04.2023 15:35

Konya'da akaryakıt istasyonun marketine müşteri gibi kılığında gelen kapüşonlu bir kişi, yanında getirdiği oyuncak tabancayla kasiyeri korkutup kasadan 600 bin lirayı alarak gözlerden kayboldu. Gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin soyulan akaryakıt istasyonunun çalışanı olduğu ortaya çıkarken, azmettirici çalışan ve arkadaşının olay saatinde başka bir yerde olduklarını göstermek için telefonlarını kapatıp farklı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına poz verdikleri görüldü.

17 Nisan Pazartesi günü saat 04.50 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Çakırlı Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda; istasyon marketine müşteri kılığında yüzü cerrahi maskeli, kapüşonlu bir kişi geldi. Market çalışanından bir şeyler isteyen şahıs, çalışanın siparişlerini hazırladığı sırada marketin kasasına yöneldi. Market çalışanının olayı fark etmesi üzerine, cebinde gizlediği tabancayı çıkararak çalışana doğrultan şahıs, kasadaki akaryakıt hasılatı olan 600 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili detaylı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda iş yeri güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri izlendi. İstasyon kameralarına yansıyan görüntülerde, kapüşon ve yüzü cerrahi maskeli bir kişinin içeriye girdiği, market çalışanından bir şeyler istediği, çalışanın kendisine siparişlerini verdiği sırada kasaya yönelerek cebinde bulunan oyuncak tabancayı iş yeri çalışanına gösterdikten sonra kasada bulunan 600 bin lirayı alarak iş yerinden kaçtığı görülüyor.

Oyuncak tabancayla korkutup binlerce lira çalan zanlı iş yerinin çalışanı çıktı

MOTOSİKLETLE KAÇIP ÜZERİNDEKİ KIYAFETLERİ YAKMIŞ

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüphelinin akaryakıt istasyonundaki gasp olayını gerçekleştirmesinin ardından olay yerine geldiği motosiklete binerek kaçtığı, olay yerinden uzaklaştıktan sonra motosikleti yol kenarına bırakarak üzerindeki kıyafetleri yaktığı ardından da kendisini almaya gelen bir arabaya bindiği anlaşıldı.

Oyuncak tabancayla korkutup binlerce lira çalan zanlı iş yerinin çalışanı çıktı

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ İŞ YERİNİN ÇALIŞANI ÇIKTI

Polis ekiplerinin görüntülerden tespit ettiği olayı gerçekleştiren, 3 adet suç kaydı olan Mustafa B. (26) ve araçla almaya gelen 13 adet suç kaydı olan Habil Ali Ç. (31), 3 adet suç kaydı olan Mehmet G. (34) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde Habil Ali Ç.'nin soyulan akaryakıt istasyonunun çalışanı olduğu, Mehmet G.'nin oto yıkama iş yerinin olduğu ve Mustafa B.'nin ise Mehmet G.'nin yanında çalıştığı tespit edildi.

"PARALARIN YERİNİ BİLİYORUM" DEMİŞ

Şahısların alınan ilk ifadesinde, 3 kişinin arkadaş olduğu ve bir konuşma esnasında Habil Ali Ç.'nin benzin istasyonunda paraların nereye koyulduğunu bildiğini, Mustafa B.'nin yakında düğün yapacağı için çok paraya ihtiyacı olduğunu ve Mustafa B.'nin gasp olayını gerçekleştirmesi halinde parayı üçünün paylaşacağı anlaşıldı.

Oyuncak tabancayla korkutup binlerce lira çalan zanlı iş yerinin çalışanı çıktı

OLAY ANINDA BAŞKA İSTASYONDA KAMERA ÖNÜNDE BEKLEMİŞLER

Habil Ali Ç. ve Mehmet G.'nin olay anında başka yerde olduklarını göstermek için telefonlarını kapatarak farklı bir akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptığı ve kameraların önünde beklediği anlaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oyuncak tabancayla korkutup binlerce lira çalan zanlı iş yerinin çalışanı çıktı
Kaynak: İHA
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Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oyuncak tabancayla binlerce liralık vurgun yaptı! Hırsızlardan birinin, soyduğu işyerinde çalıştığı anlaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncak tabancayla binlerce liralık vurgun yaptı! Hırsızlardan birinin, soyduğu işyerinde çalıştığı anlaşıldı - Son Dakika
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