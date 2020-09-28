Akrabalar arasında çıkan "tarla kavgası"nda iki kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'da tarla meselesi yüzünden tartıştığı amcaoğluyla yanındaki arkadaşını silahla yaralayan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Horuzluhan Mahallesi İstikamet Caddesi'ndeki bir branda dükkanında buluşan Mustafa B. (29) ile amcasının oğlu Talha B. (40) arasında, Cihanbeyli ilçesindeki tarlanın kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mustafa B, tabancayla önce amcaoğlu Talha B'ye, ardından dükkanda bulunan arkadaşı Orhan E'ye (51) ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Belinden yaralanan Talha B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mustafa B'yi kısa süre sonra gözaltına alarak emniyete götürdü.