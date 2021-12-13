Konya'da akraba kavgası: 4 yaralı - Son Dakika

- Konya'da akraba kavgası: 4 yaralı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, akraba olduğu belirtilen iki taraf arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Babakovdu mevkisi 40155 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olduğu öğrenilen taraflar arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu N.A, D.A, H.G. ve V.A. yaralandı. Baş ve vücutlarına demir sopalarla darbe alarak yaralanan N.A. ve D.A. olay yerine sevk edilen ambulansla, H.G. ve V.A. ise polis ekip otosu ile Beyşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak kavgaya karıştığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.