Son Dakika Haberleri: Konya'da Akü Çalan 4 Kişi Tutuklandı

Konya'da Akü Çalan 4 Kişi Tutuklandı

2 saat önce

Konya'da, 5 kamyon ve tırdan akü çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Konya'da Akü Çalan 4 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Konya'da, 5 kamyon ve tırdan akü çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde 5 araçtan 8 akü çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Hurdacıların yoğun olarak bulunduğu Horozluhan Mahallesi'nde araştırma yapan polis, şüphe üzerine plakasız bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada çalıntı aküleri ele geçiren ekipler, Mustafa A. (24), Serkan K. (22), Lütfi K. (22) ve Muhammet Furkan A'yı (22) gözaltına aldı.

Şüphelilerin, "Paramız yoktu. Evde otururken bir anda aklımıza geldi, yaptık." diye ifade verdikleri öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:02 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel
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