Konya'da Alaaddin çevresinde cephe sağlıklaştırma çalışması başladı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, Alaaddin Tepesi çevresinde tarihi dokuya uygun olarak dış cephe sağlıklaştırma çalışması gerçekleştiriyor.



Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'yı 2023'e hazırlamak için büyük projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, şehrin kimliğini değiştirecek önemli bir projenin daha başlangıcını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Projenin özellikle Konya'ya gelenlerin payitaht şehri görmeleri adına önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Altay, "Bu kapsamda Alaaddin cephe iyileştirmesine başladık. Burada 60 bağımsız bölümde iş yerlerinin cephelerini iyileştiriyoruz. Bunun devamında Alaaddin Caddesi'ndeki tüm cepheleri düzenlemeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.



Proje İller Bankası hibesiyle hayata geçiyor



Projenin tamamının İller Bankası hibesiyle yürütüldüğü bilgisini veren Başkan Altay, İller Bankası Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Konya'nın böyle önemli bir projesine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, "İnşallah en kısa sürede bu projeyi tamamlayarak Alaaddin Caddesi'ndeki tüm binaları Selçuklu başkenti olan Konya'ya yakışır bir hale getirmeyi arzu ediyoruz. Konya bu dönemde turizmde çok önemli mesafe kat edecek. Onun için bizim de alt yapıyı hazırlamamız lazım. 2023'ün Konya'sı çok daha güzel olacak" diye konuştu.



Projeyi bölgeye en az rahatsızlık vererek ve en kısa sürede bitirmek için çaba sarf edileceğini kaydeden Başkan Altay, "Bu projeyi Konyalıların ve esnafımızın desteğiyle yürütüyoruz. Onların anlayışı ve rızasıyla işe başlamış olduk. İnşallah burada ortaya çıkacak başarı diğer cephelerin iyileştirmesi konusunda önümüzü açacaktır. Konyalılara tüm projelerimize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



İlk etapta 12 bina, 60 bağımsız bölümün; ikinci etapta 40 binanın cephe rehabilitasyonu bölgenin tarihi dokusuna uygun şekilde yürütülecek. - KONYA