Konya'da alacak verecek kavgasında 1 kişi öldürüldü - Son Dakika
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Konya'da alacak verecek kavgasında 1 kişi öldürüldü

26.03.2022 13:20
Konya'da alacak verecek kavgasında 1 kişi öldürüldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, alacak verecek meselesi sebebiyle çıktığı öne sürülen kavgada 1 kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, alacak verecek meselesi sebebiyle çıktığı öne sürülen kavgada 1 kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Olay, sabah erken saatlerde Yeni Mahalle Seyran Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, O.Ö. borcu olduğu iddia edilen ve alacağını istediği belirtilen sütçülük yapan Musa Yaman'ı (41) parasını vereceğini söyleyerek evinin önüne çağırdı. Musa Yaman ile O.Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda O.Ö. av tüfeği ile Musa Yaman'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya'ya gönderildi. Olayda bıçakla elinden hafif yaralandığı öğrenilen cinayet zanlısı O.Ö. ise hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Cinayete kurban giden Yaman'ın, dairesini satarak parasını zanlı O.Ö'ye borç olarak verdiği ancak zanlıdan alamadığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KONYA

Konya'da alacak verecek kavgasında 1 kişi öldürüldü
Konya'da alacak verecek kavgasında 1 kişi öldürüldü
Konya'da alacak verecek kavgasında 1 kişi öldürüldü
Konya'da alacak verecek kavgasında 1 kişi öldürüldü
Konya'da alacak verecek kavgasında 1 kişi öldürüldü
Konya'da alacak verecek kavgasında 1 kişi öldürüldü

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Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da alacak verecek kavgasında 1 kişi öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da alacak verecek kavgasında 1 kişi öldürüldü - Son Dakika
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