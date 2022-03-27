Konya'da alacaklısını öldüren katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da alacaklısını öldüren katil zanlısı tutuklandı

27.03.2022 00:57
Konya'da alacaklısını öldüren katil zanlısı tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kendisinden alacaklı olan şahsı evinin önüne çağırıp av tüfeğiyle öldüren katil zanlısı tutuklandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kendisinden alacaklı olan şahsı evinin önüne çağırıp av tüfeğiyle öldüren katil zanlısı tutuklandı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Yeni Mahalle Seyran Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Musa Yaman, dairesini satarak parasını zanlı Osman Ö'ye borç olarak verdi ancak zanlıdan alamadı. Osman Ö. süt toplama aracıyla şoförlük yapan Musa Yaman'ı borcunu ödeyeceğini söyleyip evinin önüne çağırdı. Süt toplama aracıyla adrese gelen Musa Yaman'a evinin önünde bekleyen Osman Ö. tarafından av tüfeği ile ateş açıldı. Musa Yaman da yaralı vaziyette yanındaki bıçağını çıkararak kendisine ateş açan Osman Ö'yü hafif şekilde yaraladı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Yaman, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif şekilde yaralanan Osman Ö. ise hastanedeki tedavisi sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Katil zanlısı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyşehir Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı Osman Ö. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

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Yeni Mahalle, Hisarcık, Beyşehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da alacaklısını öldüren katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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