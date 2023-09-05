Konya'da alkol alarak arkadaşını öldüren şahıs polisi arayarak teslim oldu - Son Dakika

Konya'da alkol alarak arkadaşını öldüren şahıs polisi arayarak teslim oldu

Konya\'da alkol alarak arkadaşını öldüren şahıs polisi arayarak teslim oldu
Son Güncelleme: 05.09.2023 11:17

Konya'da alkol aldıktan sonra tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs, polisi arayarak teslim oldu. Olayın yaşandığı yerde hayatını kaybeden kişinin cenazesi morga kaldırıldı.

Konya'da alkol aldıktan sonra tartıştığı Ertuğrul Işık'ı (27) öldüren Ercan B. (26), polisi arayıp, "Arkadaşımı bıçaklayıp, öldürdüm. Gelin, beni alın" diyerek ihbarda bulundu.

BELİNDEN ÇIKARDIĞI BIÇAKLA ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Olay, saat 02.00 sıralarında Karapınar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Ercan B. ile birlikte alkol aldığı arkadaşı Ertuğrul Işık, tartışmaya başladı. Tartışmanın küfürleşmeye dönmesi ile Ercan B., belindeki bıçakla Işık'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan Işık, olay yerinde hayatını kaybetti.

"ARKADAŞIMI BIÇAKLADIM"

Ercan B., daha sonra polisi arayıp, "Arkadaşımı bıçaklayıp, öldürdüm. Gelin, beni alın" diyerek ihbarda bulundu. Ercan B. gözaltına alınırken, cenaze Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Karapınar, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da alkol alarak arkadaşını öldüren şahıs polisi arayarak teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da alkol alarak arkadaşını öldüren şahıs polisi arayarak teslim oldu - Son Dakika
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