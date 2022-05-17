Alkollü olduğu öne sürülen sürücünün kullandığı araç tramvay yoluna girdi - Son Dakika
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Alkollü olduğu öne sürülen sürücünün kullandığı araç tramvay yoluna girdi

17.05.2022 11:35

Konya'da alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı minibüs, tramvay yoluna girdi.

Konya'da alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı minibüs, tramvay yoluna girdi.

Selçuk Üniversitesi-Alaaddin tramvay hattının Kule-Nalçacı durakları arasında M.Y. idaresindeki 42 C 0382 plakalı minibüs, refüje çarparak girdiği tramvay yolunda durabildi.

Hasarlı kazada Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde trafik kontrollü şekilde akmaya devam etti.

Kaza nedeniyle durdurulan tramvay seferleri, minibüs yoldan kaldırıldıktan sonra açıldı.

Alkollü olduğu öne sürülen sürücünün kullandığı araç tramvay yoluna girdi
Alkollü olduğu öne sürülen sürücünün kullandığı araç tramvay yoluna girdi
Alkollü olduğu öne sürülen sürücünün kullandığı araç tramvay yoluna girdi
Alkollü olduğu öne sürülen sürücünün kullandığı araç tramvay yoluna girdi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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