Konya'da amatör maçta çıkan kavga nedeniyle maç tatil edildi - Son Dakika

Konya'da Süper Amatör A Grup'ta oynanan Fuzulev Ömeranlıspor- Ilgın Belediyespor maçı, taraftarlarla rakip takım oyuncuları arısında çıkan kavga nedeniyle 80. dakikada tatil edildi.

Ömaranlı Spor Kompleksi'ndeki maçın ilk yarısı, Ilgın Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında rakip takımın beraberliği sağlanmasıyla tribünde, taraftarlarla rakip takım oyuncuları arasında tartışma çıktı.

Maçın 76. dakikasında Fuzulev Ömeranlıspor'un 2-1 öne geçmesiyle taraftarların sahaya inerek rakip takım oyuncularına yönelmesiyle polis ve jandarma ekipleri olaya müdahale etti.

Stadın boşaltılmasının ardından, Ilgın Belediyespor'un teknik ekibi ve futbolcuları, polis ve jandarma ekiplerinin nezaretinde ilçeden çıkarıldı.

Ilgın Belediyesporlu yetkililer, rakip takımın taraftarlarının ilk yarının sonuna doğru küfür ve hakaretlerinin başladığını, ikinci yarıda ise tehdit ve küfürlerin yoğunlaşması ve taraftarların sahaya inmesiyle olayların büyüdüğü ifade etti.

Soyunma odasına giren Ilgın Belediyespor'un teknik heyeti ve oyuncularının, "can güvenliğinin olmadığı" iddiasıyla 80. dakikasında maçın tatil edilmesini istedikleri belirtildi.

Olaylar üzerine maç 80. dakikada tatil edildi.