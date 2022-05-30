Konya'nın Seydişehir ilçesinde el atar damarı kesilen hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Seydişehir'de Kızılcalar Mahallesi'nde ikamet eden ve elinden yaralanarak atar damarı (arter) bıçakla kesilen Ayşe Sarıkaya'nın (43) ilk müdahalesi, Seydişehir Devlet Hastanesinde yapıldı.
Durumu ağırlaşan kadın için hava ambulansı talep edildi.
Sarıkaya, ambulansla ilçedeki Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen hava ambulansına taşındı.
Daha sonra kalkan helikopter hastayı, Selçuklu Tıp Fakültesine götürdü.
Son Dakika › Güncel › Konya'da ambulans helikopter, el atar damarı kesilen hasta için havalandı - Son Dakika