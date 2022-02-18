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Konya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı - Son Dakika

Konya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

18.02.2022 18:37
Konya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Konya'nın Kulu ilçesinde, kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde, kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

İlçeye 27 kilometre uzaklıktaki Acıkuyu mahallesinde evinde rahatsızlanan Rabia Küçükerdoğan (76), ambulansla Kulu Devlet Hastanesine götürüldü.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve hayati tehlikesi bulunan hasta için hava ambulansı talep edildi.

İlçe stadyumuna inen ambulans helikoptere taşınan Küçükerdoğan, Konya'ya sevk edildi.

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Kalp Krizi, Hisarcık, Ambulans, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı - Son Dakika


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