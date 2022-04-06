Konya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı - Son Dakika

Seydişehir ilçesinde, kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Alaylar 1 Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde işyerine giden Ganime Mutlu (51) bir süre sonra rahatsızlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Mutlu'yu Seydişehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği tespit edilen ve hayati tehlikesi bulunan hasta için hava ambulansı talep edildi.

İlçedeki Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen ambulans helikoptere taşınan Mutlu, sevk edildiği Konya Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.