Konya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı - Son Dakika
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Konya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

15.06.2022 20:34
Konya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Kalp ağrısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine gelen Osman Yaşar'ın yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Durumu ağır olan hasta için hava ambulansı talep edildi. Yaşar, ilçedeki Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen hava ambulansına taşındı.

Yaşar, daha sonra helikopterle Konya Şehir Hastanesine nakledildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı - Son Dakika

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