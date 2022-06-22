Konya'da amcasını tüfekle yaraladığı öne sürülen şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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Konya'da amcasını tüfekle yaraladığı öne sürülen şüpheli serbest bırakıldı

22.06.2022 19:09
Konya'da amcasını tüfekle yaraladığı öne sürülen şüpheli serbest bırakıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde amcasını tüfekle yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, serbest bırakıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde amcasını tüfekle yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, serbest bırakıldı.

Şüpheli G.Ü. ilk ifadesinde amcasıyla aralarında çıkan arbede sırasında tüfeğinin ateş aldığını, yerden seken saçmaların isabet ettiğini söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Olayda yaralanan H.Ü'nün de şüphelinin ifadesini doğruladığı öğrenildi.

Taraşcı Mahallesi Akdağ mevkisinde dün, aralarında husumet bulunan amca ile yeğen arasında çıkan tartışmada, H.Ü. tüfekle yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da amcasını tüfekle yaraladığı öne sürülen şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da amcasını tüfekle yaraladığı öne sürülen şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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