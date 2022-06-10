Etkili olan sağanak ve dolu 60 bin dekar arazide hasara neden oldu

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Konya'da ana sınıfı öğrencileri geleneksel el sanatları sergisi açtı - Son Dakika

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