Konya'da ana sınıfı öğrencileri geleneksel el sanatları sergisi açtı - Son Dakika
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Konya'da ana sınıfı öğrencileri geleneksel el sanatları sergisi açtı

10.06.2022 16:26
Konya'da ana sınıfı öğrencileri geleneksel el sanatları sergisi açtı

Konya'nın Sarayönü ilçesindeki İsmet ve Ümmühan Önal İlkokulu'nun ana sınıfı öğrencileri, geleneksel el sanatları çalışmalarını sergiledi.

Konya'nın Sarayönü ilçesindeki İsmet ve Ümmühan Önal İlkokulu'nun ana sınıfı öğrencileri, geleneksel el sanatları çalışmalarını sergiledi.

Konya'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışını, Sarayönü İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Şişman gerçekleştirdi.

Küçük öğrencilerin el sanatları sergisi, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Serginin, geleneksel el sanatları çalışmalarının küçük çocuklar üzerindeki olumlu etkisini görebilmek ve bu sanatı yaşatabilmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da ana sınıfı öğrencileri geleneksel el sanatları sergisi açtı - Son Dakika

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