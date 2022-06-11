Konya'da "Anılar" tezhip sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu - Son Dakika
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Konya'da "Anılar" tezhip sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

11.06.2022 17:25

Konya'da ressam Esra Bora'nın "Anılar" adlı tezhip sergisi sanatseverleri bekliyor.

Konya'da ressam Esra Bora'nın "Anılar" adlı tezhip sergisi sanatseverleri bekliyor.

Bora, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergiyle ilgili gazetecilere, yaklaşık 22 yıldır sanatla içi içe olduğunu, mesleğini aşkla sürdürdüğünü söyledi.

Sanatını insanlara ulaştırmak için faklı illerde sergi düzenlemeye devam edeceğini ifade eden Bora, şunları kaydetti:

"Tezhip çok kuralları olan bir sanat olmasına rağmen, bu alanda kendi tarzımı geliştirerek sanatseverlerin beğenisine sundum. Bunu sanatın aslına sadık kalarak ama 'ben' olarak yaptım. Konya'nın sonsuz tarihi, coğrafyası ve mozaiği beni her zaman etkiler. Konya'da sergi düzenlemekten mutluyum."

"Anılar" sergisi, 19 Haziran'a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Konya'da Anılar tezhip sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu
Konya'da Anılar tezhip sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu
Konya'da Anılar tezhip sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu
Konya'da Anılar tezhip sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu
Konya'da Anılar tezhip sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

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Merve Boluğur'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Merve Boluğur'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 'Anılar' tezhip sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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