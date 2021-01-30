Anne ile çocuğun öldüğü yangın faciasının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Anne ile çocuğun öldüğü yangın faciasının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı

30.01.2021 14:19

Konya'nın Meram ilçesindeki 5 katlı apartmanın son katında, hemşire anne ile yangından kurtulabilmek için aşağı atlayan çocuğunun öldüğü yangın faciasının geride bıraktıkları yürek burktu.

Konya'nın Meram ilçesindeki 5 katlı apartmanın son katında, hemşire anne ile yangından kurtulabilmek için aşağı atlayan çocuğunun öldüğü yangın faciasının geride bıraktıkları yürek burktu.

Melikşah Mahallesi Meltemler Sokak'ta bulunan apartmanın son katında, elektrik tesisatından çıktığı öğrenilen yangında, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire Sevim Kayhan (36) ile aşağıya atlayarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki kızı Melek Dağ'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Evin kapısını kırarak içeriye giren itfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından, eşyaların çoğunun kullanılamaz hale geldiği ve yangından dolayı büyük hasar meydana geldiği görüldü.

Yangın sırasında aşağıya atlayarak hayatını kaybeden küçük Melek'in yanan eşyaları ise görenlerde derin bir hüzün bıraktı.

"Kurtarmaya çalıştım ancak evlerden eve giremedim"

Kayhan'ın alt komşusu Halil Kahraman, gece saat 02.00'de duyduğu sesler üzerine uyandığını söyledi.

İlk başta binaya hırsız girdiğini sandığını ifade eden Kahraman, "Sevim hanım bu eve kasım ayında taşındı. Daha 3 ay bile olmamıştı. Sesleri biraz dinledikten sonra koridora çıktım.

Dışarıdan, 'aşağıya atlama sakın' şeklinde sesler geliyordu. Meğer hırsız değil yangın varmış ve kız pencereye çıkmış. Çıkan duman da üst tarafa gittiği için ilk başta yangın olduğunu anlamadım." diye konuştu.

kahraman, Kayhan ile kızını kurtarmaya çalıştığını ancak yangından içeriye giremediğini anlattı.

Yangının, itfaiye ekiplerinin çabasıyla yaklaşık 1,5 saatte söndürüldüğünü aktaran Kahraman, "Kadın evden çıkmaya çalışmış ancak çıkamamış yatak odasının bulunduğu koridorda hayatını kaybetmiş. Buraya yeni taşındığı için tam olarak tanışamamıştık.

Kocasıyla ayrı yaşadığını öğrendik. Çok tatlı bir kızı vardı. Çok üzüldük. Sabaha kadar olayın şokuyla uyuyamadık." diye konuştu.

Hemşire Kayhan, evi yaklaşık üç ay önce satın almış

Binanın altında hırdavat dükkanı olan Turgay Reisoğlu ise yaşanan olayın ardından çok üzüldüklerini söyledi.

Kayhan'ın iyi bir insan olduğunu dile getiren Reisoğlu, "Komşuluğu çok iyiydi. Evi iki ay önce satın almıştı. Devamlı gelir gider, dükkandan alışveriş yapardı. Yangın sırasında kızı aşağıya atlayarak hayatını kaybetti. Karşı apartmandaki komşular atlamaması için çok bağırmış ama kız dayanamamış" şeklinde konuştu.

Anne ile çocuğun öldüğü yangın faciasının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı
Anne ile çocuğun öldüğü yangın faciasının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı
Anne ile çocuğun öldüğü yangın faciasının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı
Anne ile çocuğun öldüğü yangın faciasının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı

Kayhan, Yangın, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anne ile çocuğun öldüğü yangın faciasının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'la 2,5 yıllığına anlaştı Efsane kaleci Rene Higuita'nın kızı babası gibi çırılçıplak poz verdi Buz tutan göle düşen çocukları kurtarırken kendileri de göle düştü! Donmaktan son anda kurtuldular Eski Beşiktaşlı Ahmet Hassan: Mohamed, Galatasaray'a giderek doğru tercih yaptı Pandemi döneminde iş yapamayan jigolo, midesinde bulunan 101 paket uyuşturucu ile yakalandı Bir anda fenalaşıp tren raylarına yığılan kadını, tramvay sürücüsünün dikkati kurtardı Trafik kazasında kızını kaybeden anne, diğer kızını suçlu göstererek maddi tazminat davası açtı Duyarlı esnaf, dükkanının önüne astığı yazıyla sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekiyor
Tüm gözlerin çevrildiği Kabine, Pazartesi toplanıyor: Masada 6 konu başlığı olacak Tüm gözlerin çevrildiği Kabine, Pazartesi toplanıyor: Masada 6 konu başlığı olacak         
14:50
Ek bagaj ücreti ödemek istemeyen dört arkadaş, 30 kilogram portakalı yedi Ek bagaj ücreti ödemek istemeyen dört arkadaş, 30 kilogram portakalı yedi         
14:33
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde: Meydanlarda ücretsiz internet hizmeti verilecek Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde: Meydanlarda ücretsiz internet hizmeti verilecek         
14:03
Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç         
13:49
Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulüp Odasına yapılan aramalar polis kamerasında Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulüp Odasına yapılan aramalar polis kamerasında         
13:18
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin         
12:17
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
Ziynet Sali son görüntüsüyle şaşırttı, fotoğrafını görenler Jennifer Lopez sandı Ziynet Sali son görüntüsüyle şaşırttı, fotoğrafını görenler Jennifer Lopez sandı         
11:47
Gözü dönmüş koca, Gözü dönmüş koca, "Beni aldatıyorsun" dediği karısını genital bölgesine demir çubuk sokarak öldürdü         
11:34
Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü         
11:18
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Mutant virüs Türkiye içerisinde yayılımda, İstanbul veya Ankara'da da görülme ihtimali söz konusu olabilir Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Mutant virüs Türkiye içerisinde yayılımda, İstanbul veya Ankara'da da görülme ihtimali söz konusu olabilir         
11:09
Evinin kapısını açınca hırsızla göz göze gelen adamın şaşkınlığı kamerada Evinin kapısını açınca hırsızla göz göze gelen adamın şaşkınlığı kamerada         
10:46
Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak         
10:43
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Kompresör ile hava verilen traktör lastiği bomba gibi patladı! O anlar kamerada Kompresör ile hava verilen traktör lastiği bomba gibi patladı! O anlar kamerada         
10:36
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2021 15:03:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Anne ile çocuğun öldüğü yangın faciasının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei