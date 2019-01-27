Son Dakika Haberleri: Konya'da Anne ve 2 Çocuğu Ölü Bulundu

Konya'da Anne ve 2 Çocuğu Ölü Bulundu

49 dakika önce

Konya'da Afganistan uyruklu anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu.

Konya'da Anne ve 2 Çocuğu Ölü Bulundu, System.String[]
Konya'da Afganistan uyruklu anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okçu Sokak'taki bir eve gelen polis, henüz kimliği belirlenemeyen Afganistan uyruklu bir kadın ile iki çocuğunu ölü buldu.

İlk incelemede anne ve 2 çocuğunun av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi.

Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:56 Kaynak: AA

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