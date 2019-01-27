Konya'da Anne ve 2 Çocuğu Ölü Bulundu
49 dakika önce
Konya'da Afganistan uyruklu anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu.
Konya
'da Afganistan
uyruklu anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine merkez Karatay
ilçesi Tatlıcak
Mahallesi Okçu Sokak'taki bir eve gelen polis, henüz kimliği belirlenemeyen Afganistan uyruklu bir kadın ile iki çocuğunu ölü buldu.
İlk incelemede anne ve 2 çocuğunun av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi.
Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:56 Kaynak: AA
Nejc Skubic 3 Yıl Daha Konyaspor'da
Babaannesini Öldüren Torun Kendisini Böyle Savundu: Amacım Sadece Korkutmaktı
Engelli Adamı Vuran Şahıs Komşusu Çıktı
Mersin'de 2 Milyon Civciv Ölüme Terk Edildi