Son Dakika Haberleri: Konya'da Anne ve 7 Aylık Bebeğinin Darbedilmesi

Konya'da Anne ve 7 Aylık Bebeğinin Darbedilmesi

1 saat önce

Konya'da 7 aylık bebeğini ve eşini darbettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'da Anne ve 7 Aylık Bebeğinin Darbedilmesi, System.String[]
Konya'da 7 aylık bebeğini ve eşini darbettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşi Fadime K. ve 7 aylık bebeğini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıkça ifadesi alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Yayla Sokak'ta bir apartmanın bodrum katındaki dairede yaşayan Mehmet K, dün ağladığı için 7 aylık bebeği M.K. ve eşi Fadime K'yi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Anne ve bebeği hastaneye kaldırılmış, evde yapılan aramada av tüfeği bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:02 Kaynak: AA

Mehmet K, Anne, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kim Kardashian, Taşıyıcı Anne Yöntemiyle 4'üncü Kez Anne Olacak Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen MHP Milletvekili Erhan Usta'dan İlk Yorum: Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Ediyorum

Son Dakika! Bakan Berat Albayrak: Yıl Sonu Hedeflerimizi Neredeyse Tutturduk Borsa Liginin En Fazla Kaybettireni Beşiktaş Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:20:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da Anne ve 7 Aylık Bebeğinin Darbedilmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]