Son Dakika Haberleri: Konya'da Anne ve İki Çocuğu Öldürülmüş Olarak Bulundu

Konya'da Anne ve İki Çocuğu Öldürülmüş Olarak Bulundu

1 saat önce

Konya'da anne ve iki çocuğu öldürülmüş olarak bulunduKONYA'da bir çiftlik evinde anne ve iki çocuğu pompalı tüfekle öldürülmüş halde bulundu.

Konya'da anne ve iki çocuğu öldürülmüş olarak bulundu

KONYA'da bir çiftlik evinde anne ve iki çocuğu pompalı tüfekle öldürülmüş halde bulundu.

Olay, 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okcu Sokakta bir çiftlik evinde meydana geldi. İsimleri henüz belirlenemeyen anne ile yaşları yaklaşık 7 ila 13 arasındaki iki çocuğu pompalı tüfekle öldürülmüş halde bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, öldürülen anne ve çocuklar ile saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:54 Kaynak: DHA

Konya, Anne, Güncel
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