Konya'da Antalya kara yolu dışında tüm yollar trafiğe açıldı - Son Dakika

Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan yollardaki çalışmalar sonucu Antalya kara yolu dışında şehirlerarası tüm yollar trafiğe açıldı.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipinin etkisini artırması nedeniyle bölge trafik ekipleri tarafından Konya- Ankara, Konya- Aksaray, Konya-Antalya, Konya-Afyonkarahisar, Konya- Isparta, Konya- Adana ve Konya- Karaman kara yollarının tamamında tüm araç geçişlerinin durdurulmasının ardından karayolları ve belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Kapanan yolları trafiğe açabilmek için gece saatlerinde başlayan kar küreme ve tuzlama çalışmaları sonucu Konya-Antalya yolu dışındaki tüm şehirlerarası yolların çekiciler hariç, otobüs ve küçük otomobillere açıldığı bildirildi.