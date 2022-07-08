Emine Demirbaş (65), Boyacıali Mahallesi Mustafa Kurtoğlu Caddesi'nde kurutmak için çatıya serdiği meyveleri kontrol ettiği sırada oturduğu bina ile yandaki apartmanın arasındaki boşluğa düştü.

Kaynak: AA

İtfaiye, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da apartman boşluğuna düşen kadın öldü - Son Dakika

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