Konya'da apartman boşluğuna düşen kadın öldü - Son Dakika
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Konya'da apartman boşluğuna düşen kadın öldü

08.07.2022 16:30
Konya'da apartman boşluğuna düşen kadın öldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde apartman boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde apartman boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti.

Emine Demirbaş (65), Boyacıali Mahallesi Mustafa Kurtoğlu Caddesi'nde kurutmak için çatıya serdiği meyveleri kontrol ettiği sırada oturduğu bina ile yandaki apartmanın arasındaki boşluğa düştü.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Demirbaş'ı düştüğü yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri, Demirbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Demirbaş'ın cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da apartman boşluğuna düşen kadın öldü - Son Dakika

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