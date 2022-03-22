Konya'da apartman görevlisini öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da apartman görevlisini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

22.03.2022 12:25
Konya'da apartman görevlisini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde arabası çizildiği gerekçesiyle tartıştığı apartman görevlisini bıçakla öldüren Ahmet Ünveren, müebbet hapisle cezalandırıldı.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde arabası çizildiği gerekçesiyle tartıştığı apartman görevlisini bıçakla öldüren Ahmet Ünveren, müebbet hapisle cezalandırıldı.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ünveren ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Ünveren, savunmasında, ilk saldırının maktul apartman görevlisi tarafından geldiğini iddia etti.

Suçsuz olduğunu öne süren Ünveren, "Ben sadece kendimi savunmak istedim." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı Musa Doğan da maktulün işinin devamlılık gerektiren bir iş olduğunu, müvekkili ve maktul arasında bu nedenle bir tartışmanın çıktığını savundu.

Müvekkilinin aracı çizilmesi suretiyle haksız bir fiile maruz kaldığını anlatan Doğan, "Müvekkilim apartman görevlisine olayı görüp görmediğini soran bir işverendir. Amacı güvenlik kameralarına bakmak, aracını çizen kişiyi tespit etmektir ama maktul kendisine zorluk çıkarmıştır. Maktul kişi müvekkilime saldırmış, müvekkilim de kendisini koruma saikiyle hareket etmiştir." diye konuştu.

İddia makamı duruşmada açıkladığı mütalaasında sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını, cezaya "haksız tahrik" indiriminin uygulanmamasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ünveren'i "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

Olay

Karatay ilçesinde Erenler Mahallesi'ndeki sitede oturan Ahmet Ünveren, otoparkta duran otomobilinin çizildiğini fark etmiş, bunun üzerine apartman görevlisi Adem Topbaş ile aracına göz kulak olmadığı için tartışmaya başlamıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ünveren'in bıçakla yaraladığı Topbaş, site yakınlarındaki markete sığınmış, durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Topbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Katil zanlısı Ünveren ise tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
Konya merkezli 5 ilde tefeci operasyonu: 33 gözaltı Konya merkezli 5 ilde tefeci operasyonu: 33 gözaltı KOSKİ'den müşteri memnuniyet anketi KOSKİ'den müşteri memnuniyet anketi Konya'da üniversiteli gençler çevreci şehir mobilyaları tasarladı Konya'da üniversiteli gençler çevreci şehir mobilyaları tasarladı

Ahmet Ünveren, Musa Doğan, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da apartman görevlisini öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika
13:08 Kara Kartal, Cenk Tosun transferinde frene bastı! Süper Lig'in golcüsü Umut için masaya oturacak
13:06 Fatma Yavuz'un, İBB macerası uzun sürmedi! Düğününde alkol ikram etmesiyle tepki çekmişti
12:57 Nuray'ı boğarak öldüren eski nişanlısından kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi
12:56 Survivor'daki aşk iddialarıyla gündem olan Batuhan Karacakaya'nın hayranlarından bir isteği var: Adımı yan yana geçirmeyin
12:50 Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez teknik direktör oluyor!
12:37 İstanbul'da 5 katlı bina yıkım devam ederken çöktü!
12:33 A Milli Takımımızın Portekiz ile oynayacağı maçı Alman hakem yönetecek!
12:16 Özgür Demirtaş asgari ücrete ne kadar zam olacağı hakkında konuştu: 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar
12:10 Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in pencere önünde yarı çıplak pozlarına beğeni yağdı!
11:46 Son dakika: Bakan Vedat Bilgin: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 13:14:16. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da apartman görevlisini öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement