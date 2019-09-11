- Konya'da apartmanda baca yangını büyümeden söndürüldü

KONYA - Konya'da 4 katlı bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Müneccimbaşı Sokak üzerinde bulunan 4 katılı apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın alt katında bulunan bir lokantanın bacasındaki kurumlarının alev alması sonucu yangın çıktı. Apartmanın çatısından yükselen dumanları fark fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de sokak üzerindeki trafik akışını tek yönlü olarak kapattı. Bacada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası tek yönlü olarak kapatılan cadde trafiğe tekrar tamamen açıldı.