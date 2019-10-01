Son Dakika Haberleri: Konya'da apartmanda yangın büyümeden söndürüldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Konya'da apartmanda yangın büyümeden söndürüldü

2 saat önce

Konya'da apartman boşluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Konya'da apartmanda yangın büyümeden söndürüldü, System.String[]

Konya'da apartman boşluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Kacababa Sokak üzerinde bulunan 4 katılı apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartma boşluğundaki malzemelerin alev alması sonucu yangın çıktı. Apartman içerisinde yükselen dumanları fark fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

İtfaiye, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Metrobüsün motor kısmında yangın çıktı!
TEKNOFEST'te görücüye çıkan ve Rusya'dan getirilen yangın söndürme uçağının ilk testi Manisa'da yapıldı Kurdukları 'muhabbet evi'nde erkeklere şantaj yapan 4 sanığa 21'er yıl hapis Eşi tarafından öldürülen Kadir Ören cinayetinde dikkat çeken olay yeri raporu: Her yerde kadın iç çamaşırı vardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 14:55:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da apartmanda yangın büyümeden söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]