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Konya'da apartmanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu
6 saat önce
Konya'da bir binanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:56 Kaynak: AA
Konya'da bir binanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Köprübaşı Mahallesi'nde bir sitedeki 5 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden site sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalıştı.
Yangının büyümesi üzerine, bina polis ekiplerince boşaltıldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle binanı çatısında maddi hasar oluştu.
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