Son dakika haber... Aracında seyir halindeyken tabancayla vurulan kişi, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Muhammet A, ilk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İlçeye bağlı Karaali Mahallesinde yaşayan Muhammet A. (35), otomobiliyle seyir halindeyken, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen O.A. tarafından silahla bacağından yaralandı.

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