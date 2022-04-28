Konya'da araçlardan akü hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da araçlardan akü hırsızlığı şüphelisi yakalandı

28.04.2022 18:20
Konya'da araçlardan akü hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Konya'da park halindeki kamyonlardan akü çalan şahıs, 18 saatlik kamera görüntüsü izleyen polis ekiplerince yakalandı.

Konya'da park halindeki kamyonlardan akü çalan şahıs, 18 saatlik kamera görüntüsü izleyen polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, organize sanayi bölgelerinde park halindeki kamyonların akülerinin çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ihbarları değerlendirmeye aldı. Çevrede geniş çaplı çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 kamyondan 7 akü çalan hırsızları belirlemek için 14 kameradan 18 saatlik görüntü inceleyerek olayı gerçekleştiren 2 şahsın kimliklerini belirledi. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Ö.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kamyonlardan çalınan 7 akü de el konularak sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli Ö.A. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Polis, kimliği tespit edilen diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - KONYA

Konya'da araçlardan akü hırsızlığı şüphelisi yakalandı
Konya'da araçlardan akü hırsızlığı şüphelisi yakalandı
Konya'da araçlardan akü hırsızlığı şüphelisi yakalandı

YORUMLAR
500
Konya'da kamyonların aküsünü çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı Konya'da kamyonların aküsünü çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı Çaldığı motosiklete yakıt almak isteyince yakalandı Çaldığı motosiklete yakıt almak isteyince yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Hırsızlık, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da araçlardan akü hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
18:23 Türkiye ile Ermenistan arasındaki üçüncü görüşme 3 Mayıs'ta gerçekleşecek
18:22 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi: Kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum
18:19 Antalyaspor Teknik Direktörü Şahin, 16 yaşındayken Ronaldo'ya verdiği sözü açıkladı
18:17 Dünyanın en büyük mavi elması rekor fiyata satıldı!
18:08 Galatasaray camiasında başkanlık seçimi iptal mi edilecek?
18:07 İngiliz basını, 41 sivili öldüren Esed rejiminin katliamına ait görüntüleri paylaştı
18:00 Aylarca aç bırakılan aslanların son görüntüsü görenleri korkuttu
17:39 Müjde Ar'dan, Gezi Davası kararına tepki gösteren Abdullah Gül'e destek: Ülkenin sahipsiz olmadığını hissettik
17:36 CHP'den İBB'de yakalanan PKK'lı teröristle ilgili ilk açıklama: Soylu, yine baltayı taşa vurdu, maaşını ILO'dan alıyor
17:35 Altay kongresi olaylı başladı, yumruklar havada uçuştu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 18:35:39. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da araçlardan akü hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement