Konya'da abart egzoz takılı 48 araca 56 bin 792 lira ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da abart egzoz takılı 48 araca 56 bin 792 lira ceza

30.07.2022 11:17
Konya'da abart egzoz takılı 48 araca 56 bin 792 lira ceza

Konya'da araçlarına abart egzoz takarak vatandaşları rahatsız eden 48 sürücüye 56 bin 792 lira cezai işlem uygulandı.

Konya'da araçlarına abart egzoz takarak vatandaşları rahatsız eden 48 sürücüye 56 bin 792 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü son günlerde abart egzozlu araçların çevreye rahatsızlık verdiği yönünde artan CİMER ve 112 Acil Çağrı Merkezine şikayetler üzerine çalışma başlattı. İhbarlar üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abart egzoz ile yüksek ses çıkararak vatandaşları rahatsız eden sürücülere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Son 10 gün içerisinde yapılan denetimlerde modifiyeli egzoz takan otomobil, minibüs, kamyon ve motosiklet olmak üzere toplam 48 araca 56 bin 792 lira cezai işlem uygulandı.

"Trafikteki magandaların takipçisi olacağız"

Konya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Huzur ve güven şehri Konya'da vatandaşların huzur ve sükunetini sağlamak için modifiyeli egzozlarla vatandaşın huzurunu bozan ve drift atarak hem trafikteki vatandaşların hem de kendi canının hiçe sayan magandaların daima takipçisi olacağız" denildi. - KONYA

YORUMLAR
500
Çocuk yaşta başladığı kuyumculuk zanaatında özgün tasarımcı oldu Çocuk yaşta başladığı kuyumculuk zanaatında özgün tasarımcı oldu
Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Konya İl Emniyet Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da abart egzoz takılı 48 araca 56 bin 792 lira ceza - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:37 Ölüp yeniden dirilen adam tüyler ürpertti: Kendimi ambulans sedyesinde gördüm
10:24 Yarışın sonu feci oldu! Ağaca çarpan lüks otomobilde yaşamını yitirdi
10:22 Ormanda yürüyen iki çocuktan biri kurt saldırısında can verdi
09:48 Yolda 30 bin lira bulan vatandaş kamera şakası sandı! Gerçeği anlayınca polise gitti
09:26 Güngören'de 5'i çocuk 18 kişinin ölümüne neden olan terörist etkisiz hale getirildi
09:25 Seray Sever'den dadı maaşlarına isyan: 27 bin TL'den kapı açıyorlar
09:20 Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı! Vaka ve can kaybı sayısında yükseliş sürüyor
09:13 Fındık üreticisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor! Muhalefetten öneri geldi
08:54 DEVA ve Gelecek arasında 'kimlik' polemiği! Ali Babacan'dan Ahmet Davutoğlu'na: Böyle yol yürünmez
08:24 Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un Netflix dizisindeki öpüşme sahneleri sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 11:18:27. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da abart egzoz takılı 48 araca 56 bin 792 lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement