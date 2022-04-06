Konya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı

06.04.2022 12:05
Konya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı

Konya'da 7 kilo 587 gram eroin ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Konya'da 7 kilo 587 gram eroin ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente girişteki uygulama noktalarından birinde, iki otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği Lucky'nin de destek verdiği aramalarda, otomobillerin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 7 kilo 587 gram eroin ele geçirildi.

Araçlardaki 3 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Son dakika 3. sayfa: Otomobildeki eroin polisin dikkatinden kaçmadı Son dakika 3. sayfa: Otomobildeki eroin polisin dikkatinden kaçmadı Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Eroin, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 12:29:31. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement