Konya'da araçtan fırlayan sürücünün, evin çatısına düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Konya'da kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin sürücüsü, araçtan fırlayarak tek katlı evin çatısına düştü.

Mustafa Ö'nün kullandığı kamyonet, Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla atarak şarampole devrildi.

Kaza sırasında kamyonetten fırlayan sürücü Mustafa Ö'nün, tek katlı bir evin çatısına uçtuğu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, eğimli yoldan aşağıya doğru inen bir kamyonetin şarampole devrilmesi, bu sırada araçtan fırlayan sürücünün, yolun kenarındaki tek katlı bir evin çatısına düşmesi yer alıyor.

Öte yandan kazada yaralanan Mustafa Ö'nün, itfaiye ekiplerince çatıdan indirilerek, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.