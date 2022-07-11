İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Türk, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA

Meram, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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