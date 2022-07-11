Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı

11.07.2022 20:29

Konya'da aralarında husumet bulunan iki komşunun sözlü tartışması büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Komşusunu sırtından tüfekle vurarak öldüren şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Bir kişinin hayatını kaybettiği olay, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesinde meydana geldi. Besim A., sokakta karşılaştığı aralarında husumet bulunan komşusu Emrah Türk ile tartıştı.

APARTMANIN GİRİŞİNDE YERE YIĞILDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Besim A., evinden getirdiği tüfekle Emrah Türk'e ateş açtı. Sırtından yaralanan Emrah Türk, apartman girişinde kanlar içinde yere yığıldı.

Son dakika... Tartıştığı komşusunu öldürdü

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Türk, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Son dakika... Tartıştığı komşusunu öldürdü

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Türk'ün cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Saldırının ardından evine kaçan Besim A., polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Son dakika... Tartıştığı komşusunu öldürdü
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Kaynak: DHA

Meram, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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