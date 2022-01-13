Konya'da arama kararı olan 65 kişi yakalandı - Son Dakika

Konya'da, çeşitli suçlardan aranan haklarında 2 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası bulunan 65 kişi düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Huzur ve Güven Şehri Konya ilkesi doğrultusunda il merkezinde aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik çalışmaların ardından belirlenen 48 adrese 121 emniyet personelin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında "kasten öldürme, hırsızlık, taksirle ölüme sebebiyet verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı yağma, fuhşa teşvik etmek gibi suçlardan 2 yıldan 20 yıla kadar haklarında hapis cezası bulunan 65 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 42 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, emniyette işlemleri devam eden 23 şahsın da ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - KONYA