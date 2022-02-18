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Konya'da aranan 86 şahıs yakalandı - Son Dakika

Konya'da aranan 86 şahıs yakalandı

18.02.2022 11:46
Konya'da aranan 86 şahıs yakalandı

Konya'da çeşitli suçlardan 2 ila 29 yıla kadar hapis cezası ve yakalama emri bulunan 86 kişi yakalandı.

Konya'da çeşitli suçlardan 2 ila 29 yıla kadar hapis cezası ve yakalama emri bulunan 86 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü "Huzur ve Güven Şehri Konya" ilkesi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan ve aranan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Konya il merkezi ve ilçelerde çeşitli adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, kasten yaralama, hırsızlık, silahlı tehdit, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, fuhşa teşvik etmek gibi çeşitli suçlardan 2 ila 29 yıla kadar haklarında hapis cezası bulunan 86 kişi yakalandı. Şahıslardan 60 kişi cezaevine gönderilirken, 26 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da aranan 86 şahıs yakalandı - Son Dakika


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