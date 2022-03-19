Konya'da aranan araçta baygın yatan şüpheliyi itfaiye ekipleri çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da aranan araçta baygın yatan şüpheliyi itfaiye ekipleri çıkardı

19.03.2022 04:06
Konya'da aranan araçta baygın yatan şüpheliyi itfaiye ekipleri çıkardı

Konya'nın Karatay ilçesinde, kilitli bir araçta hareketsiz yatan zanlı, polis ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Konya'nın Karatay ilçesinde, kilitli bir araçta hareketsiz yatan zanlı, polis ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Gün içinde silahlı kavgaya karıştığı için polis ekiplerince aranan 42 CEZ 15 plakalı araç, Orhangazi Mahallesi İskender Caddesi'nde bulundu.

Ekipler, aracın arka koltuğunda bir kişinin baygın halde yattığını görünce, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, aracın arka camını kırarak, hareketsiz yatan F.İ'yi dışarı çıkardı.

Araçtan çıkarılırken kendine gelen F.İ, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından gözaltına alındı.

Aracın kiralık olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Yağış kazayı beraberinde getirdi, oto kurtarıcı tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı Yağış kazayı beraberinde getirdi, oto kurtarıcı tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı Kulu'da seyir halindeki kamyonetin kasasında yangın çıktı Kulu'da seyir halindeki kamyonetin kasasında yangın çıktı

Tragger, İtfaiye, Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da aranan araçta baygın yatan şüpheliyi itfaiye ekipleri çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
01:11 Kar İstanbul'u esir aldı! Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti
00:40 Benzine yeni zam! Litre fiyatı 1 lira 96 kuruş arttı
00:22 Erman Toroğlu'ndan yeni tarz! Sol kulağına küpe taktı, sosyal medyada yorum yağdı
00:11 Uzman Çavuş tarafından şiddet gördüğünü ileri sürmüştü! Güvenlik kamerası görüntüleri sonrası doktor hakkında soruşturma başlatıldı
00:07 ABD'den yeni teklif! S-400'ler Ukrayna'ya gönderildiği takdirde F-35 sevkiyatı başlayacak
00:01 Çaykur Rizespor-Trabzon maçı tüm dengeleri alt üst etti! Rekor kıl payı kaçtı
23:11 Anket sonuçlarında yeni gelişme! İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi atağa geçti
23:07 Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor'u 3-0 yendi! Emre Mor performansıyla hayran bıraktı
22:42 Dün akşam gözaltına alınan Bulgaristan eski Başbakanı Borisov serbest bırakıldı
22:24 Nefes kesen mücadele! Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 04:13:30. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da aranan araçta baygın yatan şüpheliyi itfaiye ekipleri çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement