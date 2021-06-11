Konya'da aranan FETÖ şüphelisi Samsun'da yakalandı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Konya'da aranan zanlı Samsun'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve hareketlerinin deşifre edilmesi ve aranan örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesinde şüpheli bir aracı durduran ekipler, Konya 1. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan A.Ö'yü gözaltına aldı.