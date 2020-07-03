Konya'da aranan şahıslar polisten kaçamadı - Son Dakika

Konya'da "kasten adam öldürme" ve "hırsızlık" suçlarından aranan iki kişi polis tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında hapis cezası bulunan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında hakkında "kasten adam öldürme" suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan E.M. şans oyunu oynadığı esnada yakalandı.



Yapılan çalışmalarda hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Z.G. de evinde yakalandı. Polisin evde yaptığı aramada Z.G., saklandığı yatağın altında bulundu. - KONYA