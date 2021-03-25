Konya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Konya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
25.03.2021 21:47
Konya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdiDoğanhisar ilçesi İlyaslar Mahallesi'nde, M.Ç (21) ile İbrahim Doğan (61) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Konya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi
Doğanhisar ilçesi İlyaslar Mahallesi'nde, M.Ç (21) ile İbrahim Doğan (61) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Doğan, evinin önünde M.Ç tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri, şüpheli M.Ç'yi suç aleti ruhsatsız tüfekle yakaladı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Doğan'ın cesedi olay yeri incelemesi sonrası otopsi için morga kaldırıldı.
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