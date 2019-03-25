Son Dakika Haberleri: Konya'da Arı Kovanı Hırsızlığı

Konya'da Arı Kovanı Hırsızlığı

1 saat önce

Konya'nın Ahırlı ilçesinde arıcılık yapan kişinin 12 arı kovanı çalındı.

Konya'da Arı Kovanı Hırsızlığı, System.String[]
Konya'nın Ahırlı ilçesinde arıcılık yapan kişinin 12 arı kovanı çalındı.

Ahırlı ilçesi Merkez Mahallesi'nde arıcılıkla uğraşan Selami Şen, her gün bakımlarını yaptığı kovanlarının bulunduğu bölgeye geldiğinde bazılarının yerinde olmadığını fark etti.

Kovanlarını sayarak kontrollerini yapan Şen, 12 kovanın çalındığını tespit edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Ahırlı Jandarma ekipleri, yaptığı incelemenin ardından hırsız veya hırsızların yakalanması için soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:10 Kaynak: AA

Jandarma, Merkez, Ahırlı, Konya, Güncel
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