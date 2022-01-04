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Konya'da arıtılmış atık suyla tarım başarılı oldu - Son Dakika

Konya'da arıtılmış atık suyla tarım başarılı oldu

04.01.2022 11:02
Konya'da arıtılmış atık suyla tarım başarılı oldu

KONYA Ovası'nda su, küresel iklim değişikliği ve çevresel faktörler nedeniyle önemli sorun haline geldi.

KONYA Ovası'nda su, küresel iklim değişikliği ve çevresel faktörler nedeniyle önemli sorun haline geldi. Bu soruna çözüm bulmak için çalışma başlatan Konya Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Nas ve ekibi, arıtılmış atık su kullanarak mısır üretti. Kuyu suyuna göre daha fazla verim elde ettiklerini belirten Nas, "Bu yılki saha çalışmamızda arıtılmış atık suyla mısır ürettik. Kuyu suyuna göre yüzde 7 daha fazla verim elde ettik. Aynı uygulamada pancarda ise verim oranımız biraz daha düştü" dedi.

'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen Konya Ovası'nda, iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yer altı su seviyesi, yerin 45 metre derinliklerine kadar geriledi. Bu nedenle de tarımda en büyük sorun sulama oldu, bilim insanları da bu sorunu çözmek için arayışa girdi. Konya Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nas ve ekibinin arıtılmış atık suların veya kullanılmış suların yeniden tarımsal sulamada kullanılmasıyla ilgili çalışması olumlu sonuç verdi. Arıtılmış atık su kullanarak mısır ürettiklerini kaydeden Prof. Dr. Nas, "Avrupa Birliği PRIMA Programı tarafından desteklenen ve ülkemizi Türkiye Su Enstitüsü'nün temsil ettiği projenin Konya pilot saha çalışmasını Türkiye Su Enstitüsü ile birlikte Konya'da çalıştık. Burada bir çiftçimizin tarlasında, gerçek tarla koşullarında pancar ve mısır yetiştirdik. Çiftçimizin tarlasının yarısını kuyu suyuyla yarısını da arıtılmış atık suyla yaptık. Bunun sonucunda ürün verimliliklerini karşılaştırdık" diye konuştu.

'MISIRIN VERİMİ YÜZDE 7 ARTTI'Arıtılmış atık suyla üretilen mısırın, kuyu suyuyla üretimime göre yüzde 7 artış gösterdiğini belirten Prof. Dr. Nas, "Saha çalışmamızda arıtılmış atık suyla suladığımız mısırda yüzde 7 kadar kuyu suyuna göre daha fazla verim elde ettik. Pancarda ise verim oranımız biraz daha düştü. Arıtılmış atık suyun bir gübre değeri de vardır. İçerisinde azot ve fosfor da olduğu için bitkinin gelişim dönemleri haricinde de verdiğimiz zaman olumsuz etkileri de olabilir. Pancarda da yaprak büyümesi gözlemledik ama bitkinin daha küçük olduğunu gördük. Hangi ürün, hangi nitelikli arıtılmış suyla sulanmalı ve bu su hangi dönemlerde kullanılmalı. Bitkilerin azot ve fosfor ihtiyacının olduğu dönemler belirlenmeli. Diğer mikro kirleticilerinin etkileri neler olabilir bunların detaylı olarak üniversitelerimiz tarafından araştırılması, büyükşehir belediyelerimiz tarafından da saha çalışmalarına geçilmesi gerekiyor" dedi. Bölgede kullanılabilecek her suyun çok önemli olduğunu belirten Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu ise "Konya Ovası 2 milyon hektarlık bir tarım arazisine sahip. Biz bu rakamın yüzde 25-30'luk kısmını sulayabiliyoruz. Bölgenin yağış seviyesi de çok düşük olduğu için buraya getirilecek ekstra her su çok önemli. Atık suların belirli bir işlemden geçirilip tarımda kullanımı, sulanan alan miktarının artışına neden olacak ve tarımsal üretime de katkı yapacaktır. Konya bölgesinde arıtılmış suların şeker pancarı ve mısır üretiminde nasıl bir etki yaptığını araştırdık ve olumlu sonuçlar aldık. Hem insan sağlığı yönünden hiçbir problemin olmaması hem de verimlilik düzeyinin normal kuyu suyundan biraz daha fazla olması bölgemiz açısından son derece sevindirici" diye konuştu.

Konya'da arıtılmış atık suyla tarım başarılı oldu
Konya'da arıtılmış atık suyla tarım başarılı oldu
Konya'da arıtılmış atık suyla tarım başarılı oldu
Konya'da arıtılmış atık suyla tarım başarılı oldu
Konya'da arıtılmış atık suyla tarım başarılı oldu
Konya'da arıtılmış atık suyla tarım başarılı oldu
Konya'da arıtılmış atık suyla tarım başarılı oldu
Konya'da arıtılmış atık suyla tarım başarılı oldu
Konya'da arıtılmış atık suyla tarım başarılı oldu
Konya'da arıtılmış atık suyla tarım başarılı oldu
Konya'da arıtılmış atık suyla tarım başarılı oldu
Konya'da arıtılmış atık suyla tarım başarılı oldu
Konya'da arıtılmış atık suyla tarım başarılı oldu
Konya'da arıtılmış atık suyla tarım başarılı oldu
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Türkiye, Konya, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'da arıtılmış atık suyla tarım başarılı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da arıtılmış atık suyla tarım başarılı oldu - Son Dakika
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