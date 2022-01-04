Konya'da arıtılmış atık suyla tarım başarılı oldu - Son Dakika

KONYA Ovası'nda su, küresel iklim değişikliği ve çevresel faktörler nedeniyle önemli sorun haline geldi. Bu soruna çözüm bulmak için çalışma başlatan Konya Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Nas ve ekibi, arıtılmış atık su kullanarak mısır üretti. Kuyu suyuna göre daha fazla verim elde ettiklerini belirten Nas, "Bu yılki saha çalışmamızda arıtılmış atık suyla mısır ürettik. Kuyu suyuna göre yüzde 7 daha fazla verim elde ettik. Aynı uygulamada pancarda ise verim oranımız biraz daha düştü" dedi.

'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen Konya Ovası'nda, iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yer altı su seviyesi, yerin 45 metre derinliklerine kadar geriledi. Bu nedenle de tarımda en büyük sorun sulama oldu, bilim insanları da bu sorunu çözmek için arayışa girdi. Konya Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nas ve ekibinin arıtılmış atık suların veya kullanılmış suların yeniden tarımsal sulamada kullanılmasıyla ilgili çalışması olumlu sonuç verdi. Arıtılmış atık su kullanarak mısır ürettiklerini kaydeden Prof. Dr. Nas, "Avrupa Birliği PRIMA Programı tarafından desteklenen ve ülkemizi Türkiye Su Enstitüsü'nün temsil ettiği projenin Konya pilot saha çalışmasını Türkiye Su Enstitüsü ile birlikte Konya'da çalıştık. Burada bir çiftçimizin tarlasında, gerçek tarla koşullarında pancar ve mısır yetiştirdik. Çiftçimizin tarlasının yarısını kuyu suyuyla yarısını da arıtılmış atık suyla yaptık. Bunun sonucunda ürün verimliliklerini karşılaştırdık" diye konuştu.